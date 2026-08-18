Um bar e adega localizado na rua Nove de Julho, no Centro de Caraguatatuba, foi autuado e multado por funcionar após a meia-noite, vender cigarros e permitir o consumo no estabelecimento. A ação ocorreu no sábado (15), durante uma fiscalização da Operação Caraguá Segura.

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A iniciativa conta com a participação da Polícia Militar, GCM (Guarda Civil Municipal), equipes das secretarias da Fazenda e Urbanismo e da Vigilância Sanitária. Esta foi a quinta etapa da Operação Caraguá Segura, iniciada em julho. Ao todo, 10 estabelecimentos entre bares e adegas foram vistoriados, sendo sete na região central e três no bairro Massaguaçu.