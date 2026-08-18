A rede de atacado e varejo Assaí está com 26 vagas de emprego abertas para atuar em lojas da RMVale (região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte). Segundo a empresa, todas as posições de trabalho são elegíveis a pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas operacionais.

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Entre as principais oportunidades oferecidas estão vagas para o cargo de operador de loja e operador de caixa. Interessados devem se inscrever diretamente nas vagas disponíveis da região, por link na internet (clique aqui).