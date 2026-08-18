A rede de atacado e varejo Assaí está com 26 vagas de emprego abertas para atuar em lojas da RMVale (região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte). Segundo a empresa, todas as posições de trabalho são elegíveis a pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas operacionais.
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Entre as principais oportunidades oferecidas estão vagas para o cargo de operador de loja e operador de caixa. Interessados devem se inscrever diretamente nas vagas disponíveis da região, por link na internet (clique aqui).
Para o cadastro, é necessário ter em mãos CPF, número de telefone, mais de 18 anos, ensino médio completo e contar com um endereço de e-mail atualizado.
Processo seletivo
O processo seletivo será realizado com etapas presenciais e online. A empresa informou que oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado e possui um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus funcionários.
"A nossa forte presença no Vale do Paraíba reflete a conexão que temos com a população da região. Mais do que preencher postos de trabalho, essas oportunidades representam a porta de entrada para uma empresa que investe de forma contínua no desenvolvimento profissional de seus colaboradores. Estamos em busca de novos talentos que queiram crescer conosco e fazer a diferença no dia a dia de nossas unidades”, disse Wesley Totti, diretor regional de Operações do Assaí.
O Assaí está presente no Vale do Paraíba desde 2015 e conta com quatro lojas em São José dos Campos e Taubaté, gerando cerca de 2,4 mil empregos entre diretos e indiretos nas duas cidades. Também há duas lojas em Caraguatatuba.
No estado de São Paulo, a rede conta com 118 lojas, distribuídas entre diferentes regiões paulistas.