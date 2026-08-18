Um balão foi visto nos céus de São José dos Campos na manha desta terça-feira (18).

Leitores do Jardim Satélite, Chácaras Reunidas e Parque Industrial enviaram a OVALE fotos e vídeos do balão sobrevoando a cidade.

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