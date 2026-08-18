Um balão foi visto nos céus de São José dos Campos na manha desta terça-feira (18).
Leitores do Jardim Satélite, Chácaras Reunidas e Parque Industrial enviaram a OVALE fotos e vídeos do balão sobrevoando a cidade.
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Soltar balões é crime no Brasil. A prática é proibida pelo artigo 42 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), que proíbe fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam causar incêndios em matas, florestas, áreas urbanas ou casas. A pena é de detenção de um a três anos, multa, ou as duas penas juntas.
Os balões caem sem controle e podem destruir a natureza ou queimar residências, além de ameaçar aviões e helicópteros em voo.