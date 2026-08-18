18 de agosto de 2026
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BATIDA EM SJC

Carro e ônibus se envolvem em acidente na Vila Ema, em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Carro danificado após colisão em São José dos Campos
Carro danificado após colisão em São José dos Campos

Uma colisão entre um carro de passeio e um ônibus da frota de transporte público foi registrada em São José dos Campos na manhã desta terça-feira (18).O acidente ocorreu por volta das 9h, no cruzamento entre as avenidas Adhemar de Barros e Heitor Villa-Lobos, na Vila Ema.

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Os veículos teriam se chocado lateralmente. A dinâmica da ocorrência ainda será investigada.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou atendimento aos envolvidos no local.

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