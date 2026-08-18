Uma colisão entre um carro de passeio e um ônibus da frota de transporte público foi registrada em São José dos Campos na manhã desta terça-feira (18).O acidente ocorreu por volta das 9h, no cruzamento entre as avenidas Adhemar de Barros e Heitor Villa-Lobos, na Vila Ema.

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Os veículos teriam se chocado lateralmente. A dinâmica da ocorrência ainda será investigada.