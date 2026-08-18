Uma quadrilha que adotava nomes de personagens dos X-Men para dificultar a identificação pela polícia mantinha uma espécie de “dossiê do crime” para planejar a morte de rivais em Taubaté.

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Segundo a Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais), integrantes do grupo pesquisavam as vítimas nas redes sociais, monitoravam os locais frequentados por elas e até faziam filmagens para orientar os responsáveis pelas execuções.