O Mercado Municipal de Jacareí completa 64 anos nesta terça-feira (18), e a cidade comemora a data com uma programação especial de shows e atividades gratuitas até sábado (22).
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Ao longo da semana, o público poderá participar de atividades como vacinação, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, exercícios físicos e orientações educativas sobre cuidados com animais de estimação. Também haverá atendimento do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), Banco do Povo e Sebrae.
História
A história do Mercado Municipal de Jacareí remonta ao século XVIII, quando o comércio de alimentos era realizado em pequenas “casinhas” e quitandas instaladas em barracas. No final do século XIX, surgiu a proposta de criar uma “Casa de Mercado” para substituir a feira semanal realizada a céu aberto no Largo da Quitanda Velha.
O projeto previa a construção do mercado na rua da Vala, ligação entre a rua de Baixo, então centro comercial da cidade, e a Estação da Estrada de Ferro. O prédio passou por três etapas de construção até que a estrutura atual fosse inaugurada em 18 de agosto de 1962.
Ao longo das décadas, o Mercado Municipal se consolidou como um ponto de comércio e convivência em Jacareí, com produtos e comidas que se tornaram símbolos do local, como bolinho caipira, pastel, caldo de cana e sorvete americano.
Atualmente, o espaço conta com 120 boxes distribuídos em 12 corredores e mantém movimento intenso, principalmente aos finais de semana, quando moradores e visitantes também procuram o local para momentos de lazer e convivência.
Programação
A programação comemorativa começa nesta terça-feira, com exposição de artesãos e show ao vivo. Na quarta-feira (19), será realizado o Dia da Saúde no Mercado, com vacinação, aferição de pressão e teste de glicemia. Na quinta-feira (20), o público poderá participar do Movimenta Mercadão, com atividades de aeróbica e alongamento. Já na sexta-feira (21), haverá orientação e distribuição de cartilha educativa sobre animais de estimação, show ao vivo, pipoca e algodão-doce, exposição de artesanato e atendimento do Banco do Povo, Sebrae e PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador). No sábado, o encerramento será com música ao vivo.
O Mercado Municipal fica na rua Doutor Lúcio Malta, nº 295, no Centro. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h; aos sábados, das 7h às 15h; e aos domingos, das 7h às 13h.