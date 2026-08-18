O Mercado Municipal de Jacareí completa 64 anos nesta terça-feira (18), e a cidade comemora a data com uma programação especial de shows e atividades gratuitas até sábado (22).

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Ao longo da semana, o público poderá participar de atividades como vacinação, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, exercícios físicos e orientações educativas sobre cuidados com animais de estimação. Também haverá atendimento do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), Banco do Povo e Sebrae.

História