A Polícia Civil apreendeu cerca de 1,1 quilo de cocaína, 54 munições calibre .38 e materiais que podem estar relacionados ao tráfico de drogas durante uma diligência realizada na segunda-feira (17), no bairro Santa Tereza, em Taubaté. A ocorrência foi registrada pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência, os investigadores realizavam diligências relacionadas a uma investigação de homicídio ocorrido na noite anterior quando observaram um homem se aproximar de um imóvel e chamar por uma pessoa conhecida pelo apelido de “Vinão”. Ao perceber a presença da equipe policial, o homem deixou o local de bicicleta.