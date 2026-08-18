A Polícia Civil apreendeu cerca de 1,1 quilo de cocaína, 54 munições calibre .38 e materiais que podem estar relacionados ao tráfico de drogas durante uma diligência realizada na segunda-feira (17), no bairro Santa Tereza, em Taubaté. A ocorrência foi registrada pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) da cidade.
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Segundo o boletim de ocorrência, os investigadores realizavam diligências relacionadas a uma investigação de homicídio ocorrido na noite anterior quando observaram um homem se aproximar de um imóvel e chamar por uma pessoa conhecida pelo apelido de “Vinão”. Ao perceber a presença da equipe policial, o homem deixou o local de bicicleta.
Os policiais decidiram verificar o endereço. Atrás de um portão aberto, encontraram sacolas com grande quantidade de material relacionado ao tráfico. Ao todo, foram apreendidos 670 pinos contendo uma substância semelhante à cocaína, com peso aproximado de 1.098 gramas. O material estava distribuído em centenas de recipientes.
Além da droga, a equipe encontrou duas balanças digitais de precisão, centenas de sacos plásticos vazios e um caderno com anotações manuscritas que, segundo o registro policial, seriam compatíveis, em princípio, com uma espécie de contabilidade do tráfico.
Investigação de homicídio
Também foram apreendidas 54 munições intactas de calibre .38. O boletim aponta que os materiais foram recolhidos por determinação da autoridade policial para realização de perícias e continuidade das investigações.
De acordo com o documento, moradores informaram aos policiais que a residência onde os materiais foram encontrados estaria desabitada e que o imóvel vizinho teria como morador um homem conhecido como “Vinão”. Ele não foi localizado durante as diligências.
A Polícia Civil informou ainda que o homem já era alvo de averiguações preliminares dentro da investigação do homicídio ocorrido na noite anterior. O boletim ressalta, porém, que a investigação estava em fase inicial e que as informações levantadas ainda seriam analisadas.
Cartão de memória
No imóvel também havia um sistema de câmeras voltado para a rua e para a área onde ocorreram os fatos investigados. Os policiais apreenderam um cartão de memória de 8 GB do equipamento para análise técnica.
A intenção é verificar se as imagens registraram movimentações relacionadas ao homicídio ou à possível atividade de tráfico de drogas no endereço.
O caso foi registrado como tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. O boletim foi encaminhado para instauração de inquérito policial, e os materiais apreendidos deverão passar pelos exames periciais cabíveis.