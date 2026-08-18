18 de agosto de 2026
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MANDADO DE PRISÃO

Foragido de Itajubá é localizado e preso em Campos do Jordão

Por Da redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Procurado em Itajubá é preso em Campos do Jordão
Procurado em Itajubá é preso em Campos do Jordão

Um homem procurado pela Justiça mineira foi preso na segunda-feira (17) no bairro Vila Santo Antônio, em Campos do Jordão. A prisão foi efetuada por policiais militares da Força Tática da 3ª Companhia do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) em patrulhamento na região.

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Durante a abordagem, a equipe constatou que havia contra ele um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara Criminal da Comarca de Itajubá (MG), pelo crime de lesão corporal.

Ele foi conduzido à delegacia do município, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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