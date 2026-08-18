A atriz Laura Cardoso morreu aos 98 anos em São Paulo. A informação foi confirmada nesta terça-feira (18) em seu perfil oficial na rede social Instagram.

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O velório começou às 8h e segue até as 14h na Funeral Home, localizada na rua São Carlos do Pinhal, 376, bairro Bela Vista, na capital paulista. Viúva, Laura Cardoso deixa filhos, netos e bisnetos.