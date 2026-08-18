Ramiéri Cesar Siqueira foi morto a tiros na rua 21 de Abril, no bairro Loteamento Dom Bosco, em Pindamonhangaba. A ocorrência foi registrada às 20h23 de segunda-feira (17), véspera do seu aniversário de 41 anos.

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A Polícia Militar foi acionada após disparos e, no local, encontrou Ramiéri caído no chão, próximo a uma bicicleta, com múltiplas lesões provocadas pelos tiros.