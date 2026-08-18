18 de agosto de 2026
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Na véspera de completar 41 anos, Ramiéri é morto a tiros em Pinda

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Ramiéri Cesar Siqueira foi morto a tiros na rua 21 de Abril, no bairro Loteamento Dom Bosco, em Pindamonhangaba. A ocorrência foi registrada às 20h23 de segunda-feira (17), véspera do seu aniversário de 41 anos. 

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A Polícia Militar foi acionada após disparos e, no local, encontrou Ramiéri caído no chão, próximo a uma bicicleta, com múltiplas lesões provocadas pelos tiros.

Várias cápsulas deflagradas estavam espalhadas pelo local.

A vítima chegou a ser socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas faleceu na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Moreira César em decorrência dos ferimentos.

O caso segue sob investigação para apurar a autoria do crime e a dinâmica dos fatos. 

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