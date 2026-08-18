Uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro por meio da comercialização de imóveis e veículos é alvo da Operação Strozzino, deflagrada na manhã desta terça-feira (18) em São José dos Campos.

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A investigação aponta que o grupo teria usado negócios aparentemente lícitos, empresas de fachada e pessoas interpostas, conhecidas como “laranjas”, para ocultar e movimentar recursos de origem criminosa.