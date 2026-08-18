Um homem de 30 anos foi baleado na noite dessa segunda-feira (17), em Aparecida, no Vale do Paraíba. A ocorrência foi registrada na rua Zequinha Lemes e mobilizou equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
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O chamado foi recebido pelo Samu, por meio do Cobom (Centro de Operações do Corpo de Bombeiros), às 20h38. Após o acionamento, uma Unidade de Suporte Avançado foi enviada ao local para prestar atendimento à vítima.
Segundo as informações do atendimento, o homem apresentava um ferimento provocado por disparo de arma de fogo no membro superior, região que inclui o braço.
A equipe médica realizou a estabilização da vítima ainda no local. Na sequência, o homem foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Guaratinguetá, onde recebeu atendimento médico.
Até o momento, não foram informadas as circunstâncias do disparo nem a identidade do responsável pelo ataque.