A Urbam (Urbanizadora Municipal) apresentou uma nova proposta para atender às reivindicações dos trabalhadores, em greve desde abril de 2026. A medida atualiza o vale-alimentação e reduz a coparticipação no plano de saúde, mas, de acordo com o sindicato, os valores continuam insuficientes e foram divulgados sem negociação prévia com a categoria.

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Proposta

As negociações mediadas pelo MPT (Ministério Público do Trabalho) foram infrutíferas na última quinta-feira (13). A empresa afirma que a proposta de reajuste apresentada busca “valorizar os trabalhadores e manter a sustentabilidade financeira da empresa”.