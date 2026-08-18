Um prédio da Embraer, em São José dos Campos, foi evacuado após a suspeita de que um funcionário estaria armado no local. O incidente foi registrado na segunda-feira (17). A polícia foi acionada e realizou vistorias, mas a arma não foi localizada.

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Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo, a Polícia Militar foi acionada para averiguar uma denúncia de porte ilegal de arma de fogo. Houve vistoria nos armários dos vestiários, diligências na área externa e buscas pessoais, mas nada de ilícito foi encontrado.