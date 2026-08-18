18 de agosto de 2026
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CRIME ORGANIZADO

SJC: Operação contra lavagem de dinheiro mira grupo ligado ao PCC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), a Polícia Civil e a Polícia Militar deflagraram, na manhã desta terça-feira (18), a Operação Strozzino, em São José dos Campos, para combater uma organização criminosa suspeita de envolvimento com usura, lavagem de dinheiro e outros crimes.

A operação cumpre cinco mandados judiciais de busca e apreensão, expedidos pela Justiça de São José dos Campos.

As medidas fazem parte de uma investigação conjunta conduzida pelo Ministério Público de São Paulo, por meio do Gaeco, e pela Polícia Civil, através do Núcleo Especializado de Combate à Criminalidade Organizada e à Lavagem de Dinheiro (NECCOLD).

Além das buscas, a Justiça determinou outras medidas cautelares, entre elas a indisponibilidade de bens de investigados até o limite de aproximadamente R$ 5 milhões.

Investigação

Segundo as apurações, grupos ligados à criminalidade organizada em São José dos Campos teriam utilizado negócios lícitos para tentar lavar dinheiro obtido de atividades criminosas.

Entre os setores investigados estão a comercialização de veículos e imóveis, com suspeita de utilização de empresas de fachada ou registradas em nome de terceiros, os chamados “laranjas”.

A investigação também aponta a permanência de integrantes no mercado ilícito, especialmente por meio da prática de usura, caracterizada pela cobrança de juros abusivos em empréstimos.

Relação com o PCC

De acordo com o Ministério Público, o líder da organização criminosa investigada possui relação com integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).

O investigado já havia sido alvo da Operação Gênesis, deflagrada em setembro de 2021.

Participação

Participam da Operação Strozzino integrantes do Ministério Público, policiais civis do NECCOLD e policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

As buscas e apreensões desta terça-feira fazem parte do avanço da investigação sobre a estrutura financeira e a atuação da organização criminosa em São José dos Campos.

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