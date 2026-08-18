O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), a Polícia Civil e a Polícia Militar deflagraram, na manhã desta terça-feira (18), a Operação Strozzino, em São José dos Campos, para combater uma organização criminosa suspeita de envolvimento com usura, lavagem de dinheiro e outros crimes.
A operação cumpre cinco mandados judiciais de busca e apreensão, expedidos pela Justiça de São José dos Campos.
As medidas fazem parte de uma investigação conjunta conduzida pelo Ministério Público de São Paulo, por meio do Gaeco, e pela Polícia Civil, através do Núcleo Especializado de Combate à Criminalidade Organizada e à Lavagem de Dinheiro (NECCOLD).
Além das buscas, a Justiça determinou outras medidas cautelares, entre elas a indisponibilidade de bens de investigados até o limite de aproximadamente R$ 5 milhões.
Investigação
Segundo as apurações, grupos ligados à criminalidade organizada em São José dos Campos teriam utilizado negócios lícitos para tentar lavar dinheiro obtido de atividades criminosas.
Entre os setores investigados estão a comercialização de veículos e imóveis, com suspeita de utilização de empresas de fachada ou registradas em nome de terceiros, os chamados “laranjas”.
A investigação também aponta a permanência de integrantes no mercado ilícito, especialmente por meio da prática de usura, caracterizada pela cobrança de juros abusivos em empréstimos.
Relação com o PCC
De acordo com o Ministério Público, o líder da organização criminosa investigada possui relação com integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).
O investigado já havia sido alvo da Operação Gênesis, deflagrada em setembro de 2021.
Participação
Participam da Operação Strozzino integrantes do Ministério Público, policiais civis do NECCOLD e policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).
As buscas e apreensões desta terça-feira fazem parte do avanço da investigação sobre a estrutura financeira e a atuação da organização criminosa em São José dos Campos.