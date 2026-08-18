O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), a Polícia Civil e a Polícia Militar deflagraram, na manhã desta terça-feira (18), a Operação Strozzino, em São José dos Campos, para combater uma organização criminosa suspeita de envolvimento com usura, lavagem de dinheiro e outros crimes.

A operação cumpre cinco mandados judiciais de busca e apreensão, expedidos pela Justiça de São José dos Campos.



As medidas fazem parte de uma investigação conjunta conduzida pelo Ministério Público de São Paulo, por meio do Gaeco, e pela Polícia Civil, através do Núcleo Especializado de Combate à Criminalidade Organizada e à Lavagem de Dinheiro (NECCOLD).