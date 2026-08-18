18 de agosto de 2026
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HOMICÍDIO

Homem 'jurado de morte' é assassinado a tiros em Pindamonhangaba

Por Da redação com Jesse Nascimento | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
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Jesse Nascimento

Um homem de 40 anos foi morto a tiros na rua 21 de Abril, no Distrito de Moreira César, em Pindamonhangaba. O crime ocorreu na noite de segunda-feira (17). Moradores relatam ter ouvido mais de 10 disparos de arma de fogo.

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Segundo a polícia, a vítima tinha passagem pelo sistema prisional e estava ameaçada de morte.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do crime, mas o caso segue sob investigação. Houve recolhimento de estojos deflagrados e a polícia busca imagens de câmeras de monitoramento local. O caso foi registrado como homicídio consumado.

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