Um homem de 40 anos foi morto a tiros na rua 21 de Abril, no Distrito de Moreira César, em Pindamonhangaba. O crime ocorreu na noite de segunda-feira (17). Moradores relatam ter ouvido mais de 10 disparos de arma de fogo.

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Segundo a polícia, a vítima tinha passagem pelo sistema prisional e estava ameaçada de morte.