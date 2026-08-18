Um homem foi preso após dar um soco no rosto da companheira durante uma discussão. A ocorrência foi registrada por volta das 21h45 na rua Constantino Frugoli, no bairro Belém, em Taubaté.

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A polícia encontrou a mulher com o rosto ferido e ela relatou que uma discussão entre os dois evoluiu para agressão física.