18 de agosto de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem agride companheira com soco no rosto e é preso em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Homem foi preso por soco no rosto da companheira
Homem foi preso por soco no rosto da companheira

Um homem foi preso após dar um soco no rosto da companheira durante uma discussão. A ocorrência foi registrada por volta das 21h45 na rua Constantino Frugoli, no bairro Belém, em Taubaté.

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A polícia encontrou a mulher com o rosto ferido e ela relatou que uma discussão entre os dois evoluiu para agressão física.

A vítima foi encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) local e, posteriormente, à Delegacia de Defesa da Mulher para prestar depoimento.

O agressor permaneceu preso por violência doméstica e à disposição da Justiça.

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