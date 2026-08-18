18 de agosto de 2026
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IMPRUDÊNCIA

Motorista embriagado se envolve em acidente e é preso em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Homem embriagado se envolveu em acidente na rua Canadá
Homem embriagado se envolveu em acidente na rua Canadá

Um homem embriagado foi preso após se envolver em um acidente de trânsito na rua Canadá, no bairro Jardim das Nações, em Taubaté. A ocorrência foi registrada no domingo (16) com o acionamento da Polícia Militar por volta das 21h45.

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A equipe realizou buscas nas imediações, pois o suspeito já havia deixado o local.

Ele foi encontrado e se recusou ao teste do etilômetro, mas a embriaguez foi confirmada posteriormente por exame com médico legista.

O veículo foi apreendido e ele permaneceu preso por embriaguez ao volante, à disposição da Justiça.

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