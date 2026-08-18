Um homem embriagado foi preso após se envolver em um acidente de trânsito na rua Canadá, no bairro Jardim das Nações, em Taubaté. A ocorrência foi registrada no domingo (16) com o acionamento da Polícia Militar por volta das 21h45.

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A equipe realizou buscas nas imediações, pois o suspeito já havia deixado o local.