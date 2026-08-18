As temperaturas voltam a cair no Vale do Paraíba. A previsão é de que, entre sexta-feira (21) e sábado (22), o calor e a estiagem deem lugar a ventos fracos e a um clima ameno na região e na Serra da Mantiqueira.

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De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os termômetros iniciam a trajetória de queda já nesta quinta-feira (20), dia em que a máxima esperada alcança até 34°C e a mínima fica em 14°C.