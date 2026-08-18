18 de agosto de 2026
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Temperaturas voltam a cair na RMVale; Confira previsão

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMSJC
Vale do Paraíba terá dias mais frios
Vale do Paraíba terá dias mais frios

As temperaturas voltam a cair no Vale do Paraíba. A previsão é de que, entre sexta-feira (21) e sábado (22), o calor e a estiagem deem lugar a ventos fracos e a um clima ameno na região e na Serra da Mantiqueira.

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De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os termômetros iniciam a trajetória de queda já nesta quinta-feira (20), dia em que a máxima esperada alcança até 34°C e a mínima fica em 14°C.

Até lá, a atuação de um amplo sistema de alta pressão mantém as tardes quentes com valores até 5°C acima da média para agosto, além de tempo seco e umidade relativa do ar abaixo dos 30%.

No sábado, a passagem de um sistema frontal no oceano derruba as temperaturas em até 10°C, trazendo o frio de inverno. Os termômetros ficam entre 7°C e 24°C, acompanhados por ventos fracos.

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