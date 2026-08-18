18 de agosto de 2026
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EM SÃO SEBASTIÃO

Acusado de matar e enterrar filho em casa é condenado a 17 anos

Por Da redação | Sao Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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O Tribunal do Júri de São Sebastião condenou Carlindo Resende Miranda a 17 anos e 2 meses de prisão pelo assassinato e pela ocultação do cadáver do próprio filho, Gustavo Henrique Bento Miranda, de 16 anos. A determinação proferida nesta segunda-feira (17) é que o réu inicie o cumprimento da pena imediatamente em regime fechado. A defesa informou que vai recorrer da decisão.

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O crime

O adolescente foi morto em agosto de 2023 dentro da casa da família, no bairro Jaraguá. Segundo as investigações, o acusado tentou queimar o corpo do filho antes de enterrá-lo no quintal da residência. Os restos mortais de Gustavo Henrique foram encontrados em setembro de 2023, após a Polícia Militar receber uma denúncia anônima.

Penas

A sentença fixou 16 anos de reclusão por homicídio qualificado e 1 ano e 2 meses por ocultação de cadáver, totalizando 17 anos e 2 meses de prisão.

A defesa do acusado já prepara o recurso contra a condenação.

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