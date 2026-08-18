O Tribunal do Júri de São Sebastião condenou Carlindo Resende Miranda a 17 anos e 2 meses de prisão pelo assassinato e pela ocultação do cadáver do próprio filho, Gustavo Henrique Bento Miranda, de 16 anos. A determinação proferida nesta segunda-feira (17) é que o réu inicie o cumprimento da pena imediatamente em regime fechado. A defesa informou que vai recorrer da decisão.

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O crime

O adolescente foi morto em agosto de 2023 dentro da casa da família, no bairro Jaraguá. Segundo as investigações, o acusado tentou queimar o corpo do filho antes de enterrá-lo no quintal da residência. Os restos mortais de Gustavo Henrique foram encontrados em setembro de 2023, após a Polícia Militar receber uma denúncia anônima.

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