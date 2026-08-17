Uma organização criminosa investigada por envolvimento com o tráfico de drogas e por arquitetar a execução de integrantes de grupos rivais foi alvo de uma grande operação da Polícia Civil nesta segunda-feira (17), em Taubaté. Dez pessoas foram presas durante a Operação X-Men, deflagrada pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais).

Segundo a Polícia Civil, foram expedidos 17 mandados de prisão preventiva pela 3ª Vara de Organizações Criminosas e Lavagem de Dinheiro. Dez ordens foram cumpridas e outros sete investigados são considerados foragidos.

Entre os presos, conforme informações apresentadas pela polícia sobre a investigação, está uma estagiária de Direito. A função que ela teria exercido dentro da organização e seu grau de participação nos crimes investigados fazem parte das apurações.