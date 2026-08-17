18 de agosto de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
OPERAÇÃO

Taubaté: operação X-Men prende 10 por 'quadrilha da morte'

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 3 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Operação da polícia prendeu 10
Operação da polícia prendeu 10

Uma organização criminosa investigada por envolvimento com o tráfico de drogas e por arquitetar a execução de integrantes de grupos rivais foi alvo de uma grande operação da Polícia Civil nesta segunda-feira (17), em Taubaté. Dez pessoas foram presas durante a Operação X-Men, deflagrada pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais).

Segundo a Polícia Civil, foram expedidos 17 mandados de prisão preventiva pela 3ª Vara de Organizações Criminosas e Lavagem de Dinheiro. Dez ordens foram cumpridas e outros sete investigados são considerados foragidos.

Entre os presos, conforme informações apresentadas pela polícia sobre a investigação, está uma estagiária de Direito. A função que ela teria exercido dentro da organização e seu grau de participação nos crimes investigados fazem parte das apurações.

A operação recebeu o nome de X-Men porque, segundo a Deic, integrantes da organização passaram a utilizar apelidos relacionados aos personagens da conhecida franquia como forma de dificultar a identificação durante as investigações.

Investigação começou após explosão de homicídios

O trabalho policial teve início após uma onda de violência registrada em Taubaté em 2021. De acordo com a Deic, o município, que tinha média de aproximadamente 21 homicídios consumados, chegou a registrar 42 mortes naquele ano.

A polícia relacionou parte dessa escalada a uma disputa entre dois grupos rivais ligados ao tráfico de drogas.

Com o avanço das investigações e a prisão de alguns suspeitos, os policiais afirmam ter conseguido reconstruir a estrutura e o modo de atuação da organização.

Segundo a Deic, o grupo teria elaborado planos detalhados para eliminar rivais e conquistar o domínio de pontos de tráfico.

A investigação aponta ainda que integrantes praticavam roubos para obter dinheiro destinado à compra de armas. Veículos roubados também teriam sido adulterados e transformados em carros “dublê”, usados posteriormente nas execuções e abandonados depois dos crimes.

“Dossiê do crime”

Um dos suspeitos presos nesta segunda-feira é apontado pela investigação como responsável por preparar a logística dos homicídios determinados pelas lideranças da organização.

Segundo a polícia, ele pesquisava as vítimas nas redes sociais, levantava informações sobre lugares frequentados pelos alvos e chegava a passar de carro por esses locais para realizar filmagens.

Todo esse material seria reunido em uma espécie de “dossiê do crime”, posteriormente encaminhado aos integrantes responsáveis pelas execuções.

O investigado também seria responsável pela preparação dos veículos “dublê” utilizados nas ações criminosas.

Ordens saíam de dentro da prisão

Outro ponto identificado pelos investigadores foi a continuidade das atividades da organização mesmo após a prisão de integrantes importantes.

A Polícia Civil afirma ter constatado que membros que estavam no sistema prisional utilizavam cartas para transmitir ordens a comparsas que permaneciam em liberdade.

O líder apontado pela polícia e seu braço direito já estavam presos antes da operação desta segunda-feira, após uma prisão em flagrante realizada anteriormente pela própria Deic.

A ação desta segunda-feira contou ainda com apoio do 1º e do 4º Distritos Policiais de Taubaté e da Guarda Civil Municipal.

Para a Polícia Civil, a Operação X-Men encerra uma longa etapa de investigação contra o grupo apontado como um dos responsáveis pela escalada de homicídios registrada em Taubaté em 2021. As buscas agora continuam para localizar os sete investigados que permanecem foragidos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários