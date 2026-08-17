A Polícia Civil apreendeu 670 pinos de cocaína e 54 munições calibre .38 durante uma ação realizada nesta segunda-feira (17), no bairro Santa Tereza, em Taubaté.

A ocorrência foi atendida por policiais da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté.

Segundo a Polícia Civil, durante diligências realizadas no bairro, os investigadores chegaram a uma residência onde localizaram uma sacola com diversos materiais.