17 de agosto de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÁFICO

Deic apreende 670 pinos de cocaína e munições em casa de Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Drogas apreendidas
Drogas apreendidas

A Polícia Civil apreendeu 670 pinos de cocaína e 54 munições calibre .38 durante uma ação realizada nesta segunda-feira (17), no bairro Santa Tereza, em Taubaté.

A ocorrência foi atendida por policiais da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté.

Segundo a Polícia Civil, durante diligências realizadas no bairro, os investigadores chegaram a uma residência onde localizaram uma sacola com diversos materiais.

Além das 54 munições e dos 670 pinos de cocaína, foram apreendidas duas balanças de precisão, anotações relacionadas ao tráfico de drogas e diversas embalagens utilizadas para acondicionamento de entorpecentes.

Todo o material foi recolhido e encaminhado para os procedimentos de Polícia Judiciária.

Até o momento, a Polícia Civil ainda trabalha para identificar o responsável pelo material apreendido.

As investigações prosseguem pela Deic de Taubaté para esclarecer a origem das drogas e munições e identificar os envolvidos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários