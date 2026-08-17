A Polícia Civil apreendeu 670 pinos de cocaína e 54 munições calibre .38 durante uma ação realizada nesta segunda-feira (17), no bairro Santa Tereza, em Taubaté.
A ocorrência foi atendida por policiais da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté.
Segundo a Polícia Civil, durante diligências realizadas no bairro, os investigadores chegaram a uma residência onde localizaram uma sacola com diversos materiais.
Além das 54 munições e dos 670 pinos de cocaína, foram apreendidas duas balanças de precisão, anotações relacionadas ao tráfico de drogas e diversas embalagens utilizadas para acondicionamento de entorpecentes.
Todo o material foi recolhido e encaminhado para os procedimentos de Polícia Judiciária.
Até o momento, a Polícia Civil ainda trabalha para identificar o responsável pelo material apreendido.
As investigações prosseguem pela Deic de Taubaté para esclarecer a origem das drogas e munições e identificar os envolvidos.