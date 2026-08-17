Um homem considerado foragido da Operação Blind Spot foi preso pela Polícia Civil nesta segunda-feira (17), no bairro Araretama, em Pindamonhangaba.

A prisão foi realizada por policiais da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté, após levantamentos do setor de inteligência indicarem um endereço onde o investigado poderia estar escondido.

Segundo a Polícia Civil, o homem era procurado desde 30 de julho, quando a Operação Blind Spot foi realizada na região. Naquela ocasião, quatro pessoas foram presas, mas um dos alvos não havia sido localizado.