Um homem considerado foragido da Operação Blind Spot foi preso pela Polícia Civil nesta segunda-feira (17), no bairro Araretama, em Pindamonhangaba.
A prisão foi realizada por policiais da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté, após levantamentos do setor de inteligência indicarem um endereço onde o investigado poderia estar escondido.
Segundo a Polícia Civil, o homem era procurado desde 30 de julho, quando a Operação Blind Spot foi realizada na região. Naquela ocasião, quatro pessoas foram presas, mas um dos alvos não havia sido localizado.
Contra o investigado havia um mandado de prisão temporária relacionado a apurações por tráfico de drogas, associação criminosa, venda de armas e agiotagem.
Inteligência levou policiais até Araretama
Depois da operação de julho, investigadores da Deic passaram a reunir informações sobre possíveis locais utilizados pelo foragido.
Nesta segunda-feira, equipes foram até um endereço levantado no Araretama e localizaram o investigado. Ele foi preso e permanecerá à disposição da Justiça.
Com a captura, a Polícia Civil informou que todos os investigados inicialmente identificados como alvos da Operação Blind Spot estão presos.
As investigações, no entanto, continuam. Segundo a Deic, novas diligências serão realizadas para tentar identificar outros possíveis integrantes do grupo investigado.
A Operação Blind Spot é conduzida pela Deic de Taubaté, vinculada à Delegacia Seccional de Polícia do município e ao Deinter-1 de São José dos Campos.