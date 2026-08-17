Dois policiais militares foram baleados em ocorrências distintas em um intervalo de menos de 24 horas no Vale do Paraíba. Os casos foram registrados em Potim, na noite de sábado (15), e em São José dos Campos, na noite de domingo (16).
No primeiro episódio, o tenente da Polícia Militar Lucas Miguel Vieira Ferraz foi atingido por um disparo na região do tórax durante uma ocorrência ainda cercada de dúvidas em Potim. No dia seguinte, o cabo Alex Pereira de Malta foi baleado na mão durante uma averiguação no Jardim Limoeiro, em São José dos Campos.
As duas ocorrências foram registradas como tentativa de homicídio contra agentes de segurança pública e permanecem sob investigação.
Tenente é baleado no tórax em Potim
O primeiro caso aconteceu por volta das 22h21 de sábado, na avenida Antônio de Oliveira Portes, região central de Potim.
O tenente Lucas Miguel Vieira Ferraz foi atingido no tórax e socorrido para uma unidade de saúde em Guaratinguetá. Quando o boletim de ocorrência foi concluído, na manhã de domingo, o policial permanecia internado em estado grave.
Outro homem, identificado como Lucas Rodrigo dos Santos Leite, também foi atingido, com um disparo no pé direito.
A dinâmica da ocorrência ainda não está esclarecida.
Imagens de uma câmera de segurança mostram um Fiat Uno de cor escura, uma Chevrolet Zafira e um Volkswagen Gol passando pela região pouco antes dos disparos. O Uno para e duas ou três pessoas aparentemente desembarcam.
Na sequência, uma pessoa corre e diversos tiros são ouvidos.
Apesar das imagens, a Polícia Civil afirma que ainda não é possível determinar quem iniciou os disparos nem identificar de onde partiu o tiro que atingiu o tenente.
Lucas Rodrigo afirmou aos investigadores que estava próximo a um beco quando o Fiat Uno parou e um dos ocupantes começou a atirar. Ele negou ter efetuado disparos.
Um exame realizado nas mãos do homem apresentou resultado negativo para resíduos de pólvora, mas a Polícia Civil ressalta que o resultado, isoladamente, não esclarece a dinâmica dos fatos.
Quatro armas de policiais foram apreendidas
Quatro pistolas Glock G22 Gen5, calibre .40, pertencentes à Polícia Militar, foram apreendidas para perícia.
Os armamentos estavam relacionados aos policiais Lucas Miguel Vieira Ferraz, Rafael dos Santos Silva, José Roberto Faustino Junior e Leandro Quelemente Arantes Figueiredo.
Um projétil retirado do corpo de Lucas Rodrigo também foi apreendido.
A Polícia Civil solicitou confronto balístico entre o projétil e as quatro armas, exame que poderá ajudar a apontar de qual armamento partiu o disparo.
Parte dos policiais envolvidos estava à paisana e utilizava veículo particular. A investigação também busca esclarecer se eles estavam em serviço, por qual motivo estavam no local e quais circunstâncias antecederam o confronto.
A Corregedoria da Polícia Militar acompanha o caso.
No dia seguinte, outro PM é baleado em São José
Menos de 24 horas depois, outro policial militar foi atingido por um disparo, desta vez em São José dos Campos.
A ocorrência aconteceu por volta das 19h45 de domingo (16), na rua Carlos Marcondes, no Jardim Limoeiro.
Segundo o boletim de ocorrência, policiais faziam uma averiguação após uma denúncia de que havia um homem armado na região.
Durante uma incursão a pé por uma viela, dois integrantes da Força Tática encontraram um suspeito próximo a uma fogueira.
Ainda conforme os relatos registrados no boletim, o homem efetuou um disparo contra os policiais e atingiu a mão direita do cabo Alex Pereira de Malta.
O PM revidou com um tiro.
O suspeito conseguiu fugir em direção a uma área de mata e não foi localizado, apesar das buscas realizadas pelas equipes.
Também não foi possível confirmar se ele foi atingido pelo disparo efetuado pelo policial.
PM passou por cirurgia
O cabo Alex foi socorrido ao Pronto-Socorro da Vila Industrial, onde recebeu atendimento médico.
O projétil ficou alojado na mão do policial e precisou ser retirado por meio de procedimento cirúrgico.
No local da ocorrência, os policiais encontraram uma cápsula deflagrada de munição calibre .40, além do projétil posteriormente retirado da mão do PM. O material foi recolhido e a perícia acionada.
Até o encerramento do boletim, o autor do disparo não havia sido identificado.