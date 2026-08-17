Dois policiais militares foram baleados em ocorrências distintas em um intervalo de menos de 24 horas no Vale do Paraíba. Os casos foram registrados em Potim, na noite de sábado (15), e em São José dos Campos, na noite de domingo (16).

No primeiro episódio, o tenente da Polícia Militar Lucas Miguel Vieira Ferraz foi atingido por um disparo na região do tórax durante uma ocorrência ainda cercada de dúvidas em Potim. No dia seguinte, o cabo Alex Pereira de Malta foi baleado na mão durante uma averiguação no Jardim Limoeiro, em São José dos Campos.

As duas ocorrências foram registradas como tentativa de homicídio contra agentes de segurança pública e permanecem sob investigação.

Tenente é baleado no tórax em Potim