Uma mulher de 29 anos foi presa em flagrante neste domingo (16) depois que os três filhos ficaram sozinhos em casa durante um incêndio. Uma menina de 9 anos sofreu queimaduras em cerca de 20% do corpo, enquanto os dois irmãos precisaram de atendimento médico após inalarem fumaça.
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O caso aconteceu em Engenheiro Coelho, no interior de São Paulo. Segundo informações da Polícia Militar e da Polícia Civil, a mãe havia deixado os filhos, de 5 e 9 anos, sozinhos para ir a um forró em Artur Nogueira, município vizinho.
A residência estava sem energia elétrica e, antes de sair, a mulher teria deixado uma vela acesa para iluminar o imóvel.
Criança derrubou vela sobre colchão
Segundo relatos de vizinhos, a menina de 9 anos pegou a vela para ir ao banheiro, mas acabou derrubando o objeto sobre um colchão. O material pegou fogo e as chamas se espalharam pela residência.
A menina conseguiu deixar o imóvel e pedir ajuda aos vizinhos. Uma ambulância foi acionada, além da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. As equipes foram chamadas por volta das 3h para atender à ocorrência e combater o incêndio.
Os três irmãos foram encaminhados para um hospital de referência em atendimento a queimados em Limeira (SP).
Menina passa por cirurgia
A criança de 9 anos sofreu queimaduras nas mãos, braço e pernas, atingindo aproximadamente 20% do corpo. Ela precisou passar por cirurgia devido à extensão dos ferimentos.
Os dois irmãos foram internados em observação após inalarem fumaça durante o incêndio.
Mãe admite que deixou filhos sozinhos
Em depoimento à Polícia Civil, a mulher confirmou que deixou os filhos sozinhos para ir a um forró em Artur Nogueira.
Segundo o registro policial, ela afirmou que tentou encontrar um familiar ou vizinho que pudesse ficar com as crianças durante sua ausência, mas não conseguiu.
Ainda conforme o documento, a mulher apresentava sinais de embriaguez quando retornou para casa.
Vizinhos também relataram à Polícia Militar que a mãe já teria deixado os filhos sozinhos em outras ocasiões.
A mulher foi presa em flagrante e o caso será investigado pelas autoridades.