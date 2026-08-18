Uma mulher de 29 anos foi presa em flagrante neste domingo (16) depois que os três filhos ficaram sozinhos em casa durante um incêndio. Uma menina de 9 anos sofreu queimaduras em cerca de 20% do corpo, enquanto os dois irmãos precisaram de atendimento médico após inalarem fumaça.

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O caso aconteceu em Engenheiro Coelho, no interior de São Paulo. Segundo informações da Polícia Militar e da Polícia Civil, a mãe havia deixado os filhos, de 5 e 9 anos, sozinhos para ir a um forró em Artur Nogueira, município vizinho.