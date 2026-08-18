Uma mulher de 51 anos e a filha dela, de 26, morreram em um acidente de trânsito enquanto seguiam para o velório da mãe e avó, respectivamente. Sediclei Salete Felicetti e Thais Felicetti Teodoro estavam em uma caminhonete que bateu contra um caminhão na manhã de quinta-feira (13).
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A colisão aconteceu na BR-470, em Pouso Redondo, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. As duas vítimas morreram no local. Elas viajavam para Tangará, no Oeste catarinense, onde seria realizado o velório de Terezinha Sumny Felicetti, mãe de Sediclei e avó materna de Thais.
Terezinha havia morrido poucas horas antes, durante a madrugada do mesmo dia. Mãe e filha haviam iniciado a viagem para participar da despedida da familiar quando ocorreu o acidente.
Motorista da caminhonete fica gravemente ferido
O motorista da caminhonete, de 57 anos, ficou gravemente ferido na colisão. Ele apresentava suspeita de traumatismo cranioencefálico e foi encaminhado para atendimento hospitalar.
O condutor do caminhão não ficou ferido.
A batida provocou a interdição total da BR-470 durante um período. O bloqueio gerou retenção de veículos nos dois sentidos da rodovia.
As circunstâncias que levaram à colisão deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis pela investigação do acidente.