Uma mulher de 51 anos e a filha dela, de 26, morreram em um acidente de trânsito enquanto seguiam para o velório da mãe e avó, respectivamente. Sediclei Salete Felicetti e Thais Felicetti Teodoro estavam em uma caminhonete que bateu contra um caminhão na manhã de quinta-feira (13).

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A colisão aconteceu na BR-470, em Pouso Redondo, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. As duas vítimas morreram no local. Elas viajavam para Tangará, no Oeste catarinense, onde seria realizado o velório de Terezinha Sumny Felicetti, mãe de Sediclei e avó materna de Thais.