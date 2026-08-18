Um homem de 38 anos foi morto a tiros na manhã desta segunda-feira (17), enquanto caminhava de mãos dadas com a filha. A vítima foi identificada como Esiel Cavalcanti de Sá, conhecido como “Nininho Araquan”.
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O crime ocorreu no Loteamento Recife, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. Segundo informações divulgadas por veículos locais, Esiel levava a filha para a escola quando foi atingido pelos disparos.
Câmeras de segurança registraram o momento em que os dois caminhavam pela rua. Ao se aproximarem de uma igreja, um carro se aproxima e vários tiros são disparados contra o homem. Ele cai na calçada após ser atingido.
Filha não foi atingida pelos disparos
A criança não foi atingida pelos tiros. Após os disparos, ela correu assustada para o outro lado da rua, onde foi amparada por uma mulher que estava nas proximidades.
A movimentação foi registrada pelas câmeras de segurança instaladas na região e deverá auxiliar as autoridades na investigação do crime.
Polícia investiga autoria e motivação
A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para a realização da perícia. A Polícia Civil abriu investigação para identificar os responsáveis pelo homicídio e esclarecer a motivação do ataque.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre suspeitos presos ou sobre a possível motivação para o assassinato.