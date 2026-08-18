Um homem de 38 anos foi morto a tiros na manhã desta segunda-feira (17), enquanto caminhava de mãos dadas com a filha. A vítima foi identificada como Esiel Cavalcanti de Sá, conhecido como “Nininho Araquan”.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu no Loteamento Recife, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. Segundo informações divulgadas por veículos locais, Esiel levava a filha para a escola quando foi atingido pelos disparos.