Uma mulher de 20 anos foi encontrada morta com um tiro na nuca na manhã deste sábado (15), dentro de uma residência localizada no bairro Alvorada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em Cuiabá (MT). A vítima foi identificada como Ana Cristina Pacheco Matos. Segundo a Polícia Militar, o filho dela, de apenas 3 anos, estava no imóvel no momento do crime e foi encontrado sozinho na residência.