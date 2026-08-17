Uma mulher de 20 anos foi encontrada morta com um tiro na nuca na manhã deste sábado (15), dentro de uma residência localizada no bairro Alvorada.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso aconteceu em Cuiabá (MT). A vítima foi identificada como Ana Cristina Pacheco Matos. Segundo a Polícia Militar, o filho dela, de apenas 3 anos, estava no imóvel no momento do crime e foi encontrado sozinho na residência.
O principal suspeito é o atual namorado da vítima, um homem de 43 anos conhecido pelo apelido de “Pepi”. Conforme as informações iniciais, os dois haviam iniciado o relacionamento cerca de duas semanas antes do crime.
Polícia investiga morte da jovem
A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, que encontrou a vítima já sem vida dentro da residência. As circunstâncias da morte e a dinâmica do crime deverão ser investigadas pelas autoridades.
O suspeito passou a ser procurado pela polícia. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a localização ou eventual prisão do homem.
O filho da vítima foi localizado sozinho no imóvel e ficou sob os cuidados das autoridades responsáveis pelo atendimento da ocorrência. A investigação deverá esclarecer a motivação do crime e as circunstâncias que levaram à morte de Ana Cristina.