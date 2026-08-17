A Linha Verde já se consolidou como uma importante alternativa de mobilidade em São José dos Campos. Desde o início da operação, o corredor de transporte sustentável ultrapassou 5,75 milhões de embarques nos Veículos Leves sobre Pneus (VLPs) 100% elétricos, conectando a região sul ao centro com uma proposta que combina eficiência, conforto e sustentabilidade.

A evolução da utilização demonstra a consolidação do sistema na mobilidade da cidade. Entre 2023 e 2025, a média diária de passageiros cresceu mais de 51%, passando de 3,2 mil para cerca de 5 mil usuários por dia. Em 2026, o movimento permanece nesse patamar: somente no primeiro semestre, foram registrados 892 mil embarques, volume superior ao observado no mesmo período do ano anterior.

Mais do que uma alternativa de transporte, a Linha Verde representa um investimento em uma cidade mais conectada e sustentável. Os VLPs elétricos oferecem viagens silenciosas e contam com recursos como ar-condicionado, Wi-Fi e tomadas USB, enquanto a infraestrutura do corredor contribui para uma experiência de deslocamento mais confortável e moderna.

A próxima etapa amplia ainda mais esse impacto. Em convênio firmado entre a Prefeitura e o Governo do Estado, a Linha Verde será expandida para a região leste, levando o sistema a uma nova área de São José dos Campos.

A segunda fase terá 8,3 quilômetros de extensão e ligará a Avenida Senador Teotônio Vilela à Avenida Presidente Tancredo Neves. O projeto contará ainda com novas ciclovias, iluminação

pública, áreas verdes e espaços destinados à mobilidade ativa, ampliando as alternativas de deslocamento e integrando diferentes formas de transporte.

Assim, a Linha Verde deixa de ser apenas uma conexão entre a região sul e o centro e avança para se tornar uma rede cada vez mais abrangente, capaz de acompanhar o crescimento de São José e melhorar a mobilidade de milhares de pessoas.