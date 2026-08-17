Uma adolescente de 13 anos foi morta a facadas na tarde desta segunda-feira (17), dentro de uma residência no bairro Jardim do Trabalhador. A vítima foi identificada como Alice Nitz.

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O crime ocorreu por volta das 14h, em Encantado, no Rio Grande do Sul. O principal suspeito é o ex-padrasto da adolescente, que teria deixado o imóvel após o ataque e ainda não havia sido localizado até a publicação desta reportagem.