17 de agosto de 2026
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Adolescente de 13 anos é morta a facadas dentro de casa

Por Da Redação | Encantado (RS)
| Tempo de leitura: 1 min
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Alice Nitz
Alice Nitz

Uma adolescente de 13 anos foi morta a facadas na tarde desta segunda-feira (17), dentro de uma residência no bairro Jardim do Trabalhador. A vítima foi identificada como Alice Nitz.

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O crime ocorreu por volta das 14h, em Encantado, no Rio Grande do Sul. O principal suspeito é o ex-padrasto da adolescente, que teria deixado o imóvel após o ataque e ainda não havia sido localizado até a publicação desta reportagem.

Segundo as informações apuradas inicialmente, o suspeito teria entrado em contato com o irmão, que mora na residência onde ocorreu o crime, depois de fugir. Equipes das forças de segurança realizam buscas na tentativa de localizar o homem.

Polícia investiga morte de adolescente

A Polícia Civil esteve no local e instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da morte de Alice Nitz. O caso é tratado inicialmente como vicaricídio.

A motivação e a dinâmica do ataque ainda não foram esclarecidas e deverão ser investigadas ao longo do inquérito.

A residência foi isolada para o trabalho da perícia. O local recebeu a presença de familiares, amigos e vizinhos após a notícia da morte da adolescente.

As autoridades seguem nas buscas pelo principal suspeito. Novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço das investigações.

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