Uma câmera de segurança registrou o momento em que o empresário Ivo Kos agride a esposa, a cirurgiã-dentista Giullia Falcão Kos, na noite de sexta-feira (14). O caso foi registrado como lesão corporal, ameaça e violência doméstica. Veja o vídeo aqui.
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A ocorrência aconteceu em São Paulo, onde o empresário foi preso em flagrante. Após audiência de custódia realizada no sábado (15), a prisão foi convertida em preventiva.
Nas imagens, Giullia aparece sentada na calçada enquanto Ivo a puxa pelo braço. Na sequência, ele dá um soco na mulher, que cai para trás. Um homem apontado como segurança presencia a situação e aparece ajudando o empresário a carregar a vítima.
Dentista relata agressões dentro do carro
Em entrevista ao Metrópoles, Giullia afirmou que ainda está em estado de choque após o episódio. Segundo ela, o casal havia jantado com outro casal em um restaurante próximo de casa e começou a discutir durante o trajeto de volta.
A dentista relatou que Ivo teria iniciado as agressões enquanto o veículo ainda estava em movimento. Segundo seu relato, ele teria feito ofensas, gritado e agredido a esposa dentro do carro.
Ao chegarem à rua onde moram, Giullia afirmou que tentou chamar a polícia, mas teve o celular tomado pelo marido antes de conseguir pedir ajuda. Ela então saiu do veículo e correu pela rua.
Segundo a vítima, dois seguranças estavam no local. Ela afirma que um deles teria auxiliado Ivo a colocá-la à força dentro da residência.
Vítima relata ameaças e consegue fugir
Giullia também afirmou que o marido teria utilizado um taser para ameaçá-la durante o episódio. Ela disse que chegou a pedir para não receber descargas elétricas.
Ainda segundo o relato, Ivo teria telefonado para os pais dela e impedido que a dentista deixasse a residência. Em determinado momento, ela conseguiu sair pela porta da frente e foi acolhida por vizinhos.
Os moradores acionaram a polícia. De acordo com Giullia, alguns deles já haviam presenciado discussões entre o casal, mas ficaram assustados diante das agressões registradas naquela noite.
A dentista também relatou ter ficado com hematomas pelo corpo. Um dos dedos da mão direita teria sido atingido por um taco de beisebol e sofreu uma torção. Ela afirmou que chegou a acreditar que havia ocorrido uma fratura.
Empresário admite soco e nega ameaças
Em depoimento à polícia, Ivo Kos admitiu ter dado um soco na esposa na rua onde o casal mora. Ele, porém, afirmou que Giullia teria iniciado as agressões dentro do carro.
O empresário também negou ter ameaçado a mulher com um taser e declarou que, segundo sua versão, foi a esposa quem o ameaçou.
A defesa de Ivo informou que não se manifestaria sobre o caso, alegando respeito às duas famílias.
Quem é Ivo Kos
Ivo Kos atua no mercado financeiro em São Paulo e possui mais de 20 anos de experiência no mercado de capitais.
No ano passado, ele foi alvo de uma denúncia relacionada ao suposto uso indevido de recursos de fundos de reserva de sua própria empresa.
Em 2026, a área técnica da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), responsável pela análise da suposta irregularidade, emitiu um primeiro parecer apontando responsabilidade do empresário pelos danos.
Caso é investigado pela Polícia Civil
O caso foi registrado na 4ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da capital paulista como lesão corporal, ameaça e violência doméstica.
Ivo Kos foi preso em flagrante após o episódio e teve a prisão convertida em preventiva durante a audiência de custódia realizada no sábado (15).