Uma câmera de segurança registrou o momento em que o empresário Ivo Kos agride a esposa, a cirurgiã-dentista Giullia Falcão Kos, na noite de sexta-feira (14). O caso foi registrado como lesão corporal, ameaça e violência doméstica. Veja o vídeo aqui.

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A ocorrência aconteceu em São Paulo, onde o empresário foi preso em flagrante. Após audiência de custódia realizada no sábado (15), a prisão foi convertida em preventiva.