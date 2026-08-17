Ivair Donizeti de Sousa, 61 anos, morreu neste último sábado (15), em Jacareí. Ele foi cremado na tarde deste domingo (16), no Campo das Oliveiras.
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Muito querido por parentes e amigos, Ivair deixará muitas saudades. E, ainda deixará lições de vida para quem conviveu com ele nesses anos todos.
Sandra Souza, a irmã dele, não escondeu a tristeza nas redes sociais. E fez um bonito discurso de despedida. "Meu irmão, você foi embora cedo demais, mas o amor que deixou ficará comigo para sempre. Ainda espero uma mensagem sua dizendo “eu te amo”. Que saudade… Nunca vou esquecer de você, nunca vou esquecer seu amor e nunca vou esquecer tudo o que vivemos", escreveu.
Cláudio Guedes também destacou a amizade entre eles. "Meu irmão de coração,estou muito triste ao mesmo tempo muito feliz de ter te conhecido e nós vivermos uma juventude incrível que Deus receba sua alma e conforte os corações de todos familiares e amigos", afirmou.