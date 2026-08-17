Ivair Donizeti de Sousa, 61 anos, morreu neste último sábado (15), em Jacareí. Ele foi cremado na tarde deste domingo (16), no Campo das Oliveiras.

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Muito querido por parentes e amigos, Ivair deixará muitas saudades. E, ainda deixará lições de vida para quem conviveu com ele nesses anos todos.