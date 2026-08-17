Uma casa noturna foi interditada na região central de São José dos Campos durante uma operação realizada pelas forças de segurança do programa São José Unida.
O estabelecimento foi fechado após a fiscalização constatar que a documentação necessária para o funcionamento estava vencida.
A ação fez parte de mais uma etapa da Operação Juventude Segura, voltada ao combate à venda de bebidas alcoólicas para menores de idade e às ocorrências de perturbação do sossego público.
Ao todo, três estabelecimentos foram vistoriados na região central da cidade.
Além da casa noturna interditada, outros dois comércios foram notificados e autuados pela Vigilância Sanitária por problemas como falta de controle de pragas e inadequações na estrutura.
Em um dos estabelecimentos, também foi suspensa a autorização para manipulação de bebidas e alimentos.
Operação reuniu diferentes forças de segurança
A fiscalização contou com equipes da Polícia Civil, por meio da Delegacia da Infância e da Juventude, Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Fiscalização de Posturas e Secretaria de Mobilidade Urbana.
Os trabalhos também tiveram acompanhamento em tempo real pelo Centro de Segurança e Inteligência (CSI).
Segundo a Prefeitura, a operação faz parte das ações integradas para reforçar a fiscalização de estabelecimentos, coibir a venda de bebidas alcoólicas a menores e combater situações de perturbação do sossego e os chamados fluxos em diferentes regiões da cidade.