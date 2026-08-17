17 de agosto de 2026
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OPERAÇÃO

Casa noturna é interditada após blitz no centro de SJC

São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Equipes da GCM estiveram em campo
Equipes da GCM estiveram em campo

Uma casa noturna foi interditada na região central de São José dos Campos durante uma operação realizada pelas forças de segurança do programa São José Unida.

O estabelecimento foi fechado após a fiscalização constatar que a documentação necessária para o funcionamento estava vencida.

A ação fez parte de mais uma etapa da Operação Juventude Segura, voltada ao combate à venda de bebidas alcoólicas para menores de idade e às ocorrências de perturbação do sossego público.

Ao todo, três estabelecimentos foram vistoriados na região central da cidade.

Além da casa noturna interditada, outros dois comércios foram notificados e autuados pela Vigilância Sanitária por problemas como falta de controle de pragas e inadequações na estrutura.

Em um dos estabelecimentos, também foi suspensa a autorização para manipulação de bebidas e alimentos.

Operação reuniu diferentes forças de segurança

A fiscalização contou com equipes da Polícia Civil, por meio da Delegacia da Infância e da Juventude, Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Fiscalização de Posturas e Secretaria de Mobilidade Urbana.

Os trabalhos também tiveram acompanhamento em tempo real pelo Centro de Segurança e Inteligência (CSI).

Segundo a Prefeitura, a operação faz parte das ações integradas para reforçar a fiscalização de estabelecimentos, coibir a venda de bebidas alcoólicas a menores e combater situações de perturbação do sossego e os chamados fluxos em diferentes regiões da cidade.

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