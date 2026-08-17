Uma casa noturna foi interditada na região central de São José dos Campos durante uma operação realizada pelas forças de segurança do programa São José Unida.

O estabelecimento foi fechado após a fiscalização constatar que a documentação necessária para o funcionamento estava vencida.

A ação fez parte de mais uma etapa da Operação Juventude Segura, voltada ao combate à venda de bebidas alcoólicas para menores de idade e às ocorrências de perturbação do sossego público.