A Prefeitura de São José dos Campos vai abrir as 40 UBSs Resolve neste sábado (22), das 9h às 14h, para mais um Dia D de vacinação. A ação terá como foco a imunização contra o sarampo, em razão do aumento de casos registrados no estado em 2026. Até o momento, São José dos Campos não possui casos confirmados da doença.

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Além da vacina contra o sarampo, estarão disponíveis doses contra gripe, febre amarela, covid-19, HPV, varicela, hepatites A e B, poliomielite, rotavírus, pneumonia e meningite, entre outras previstas no calendário nacional de vacinação.