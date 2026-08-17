A Prefeitura de São José dos Campos vai abrir as 40 UBSs Resolve neste sábado (22), das 9h às 14h, para mais um Dia D de vacinação. A ação terá como foco a imunização contra o sarampo, em razão do aumento de casos registrados no estado em 2026. Até o momento, São José dos Campos não possui casos confirmados da doença.
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Além da vacina contra o sarampo, estarão disponíveis doses contra gripe, febre amarela, covid-19, HPV, varicela, hepatites A e B, poliomielite, rotavírus, pneumonia e meningite, entre outras previstas no calendário nacional de vacinação.
A ação será destinada a pessoas de diferentes faixas etárias e terá como objetivo atualizar as cadernetas de vacinação. Os moradores poderão procurar qualquer UBS do município, sem a necessidade de comparecer à unidade de referência.
Vacinação em São José dos Campos
A abertura das unidades no sábado busca atender moradores que não conseguem comparecer aos postos durante a semana por causa do trabalho ou de outros compromissos.
Para ajudar na escolha da unidade, a plataforma Vacina Rápida, disponível no site da Prefeitura e no aplicativo Saúde na Mão, permite consultar o estoque de vacinas e o tempo médio de espera em cada UBS.
Durante o Dia D também será realizada a pesagem dos beneficiários do Bolsa Família.
Sarampo exige atenção à vacinação
O sarampo é uma doença transmitida pelo ar, por meio da tosse, do espirro, da fala e da respiração. A infecção pode causar complicações, principalmente em crianças pequenas, gestantes e pessoas com baixa imunidade.
Entre os principais sintomas estão febre, manchas vermelhas na pele, tosse, coriza e olhos vermelhos e lacrimejantes. As manchas costumam surgir inicialmente no rosto e depois se espalhar pelo corpo.
Pessoas que apresentarem sintomas compatíveis devem evitar contato com outras pessoas, utilizar máscara e procurar atendimento em uma unidade de saúde para avaliação.
Vacina contra sarampo
A principal forma de prevenção contra o sarampo é a vacinação com a tríplice viral, que também protege contra caxumba e rubéola.
Na rotina de vacinação, a dose é indicada a partir dos 12 meses de idade até os 59 anos. Pessoas de até 29 anos devem ter duas doses, com intervalo de três meses entre elas. Entre 30 e 59 anos, é necessário comprovar pelo menos uma dose.
Em São José dos Campos, a cobertura vacinal está em 83,24% para a primeira dose e 70,25% para a segunda. A meta estabelecida é de 95% para as duas doses.
A Vigilância Epidemiológica acompanha e investiga as notificações de casos suspeitos de sarampo, seguindo os protocolos de monitoramento e controle da doença.
Serviço
Dia D de vacinação
Data: sábado, 22 de agosto
Horário: das 9h às 14h
Local: 40 UBSs Resolve de São José dos Campos
Atendimento: moradores podem procurar qualquer UBS do município