A Prefeitura de Taubaté lança nesta terça-feira (18), às 15h, o projeto “Eu Posso Me Defender”, voltado a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar que são acompanhadas pelo programa Guardiã Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal (GCM). O evento será realizado no CCI Vila Marli e integra a programação do Agosto Lilás.

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O projeto reúne aulas de defesa pessoal, orientações para identificação de situações de risco, informações sobre direitos e medidas protetivas, além de atividades voltadas ao desenvolvimento da autoconfiança.