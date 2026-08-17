A Prefeitura de Taubaté lança nesta terça-feira (18), às 15h, o projeto “Eu Posso Me Defender”, voltado a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar que são acompanhadas pelo programa Guardiã Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal (GCM). O evento será realizado no CCI Vila Marli e integra a programação do Agosto Lilás.
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O projeto reúne aulas de defesa pessoal, orientações para identificação de situações de risco, informações sobre direitos e medidas protetivas, além de atividades voltadas ao desenvolvimento da autoconfiança.
A iniciativa é coordenada pela GCM, por meio do programa Guardiã Maria da Penha, ligado à Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Taubaté. Também participam órgãos da rede de proteção, entre eles a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social , o Fundo Social de Solidariedade, a Delegacia de Defesa da Mulher e a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).
Projeto terá aulas de defesa pessoal
As atividades serão ministradas por guardas civis municipais capacitados e poderão contar com profissionais de outras áreas. A programação prevê técnicas de imobilização, desvencilhamento e fuga, além de simulações de situações que podem ocorrer no cotidiano.
As participantes também receberão orientações sobre prevenção e comportamento diante de situações de risco. O projeto inclui palestras com informações relacionadas à Lei Maria da Penha, aos direitos das mulheres e aos mecanismos de proteção previstos na legislação.
A defesa pessoal será utilizada como recurso complementar às demais formas de proteção. A orientação é que, diante de situações de violência ou ameaça, as mulheres também procurem as autoridades e utilizem os serviços da rede de atendimento.
Ação integra programação do Agosto Lilás
O projeto faz parte das ações promovidas pela Prefeitura de Taubaté durante o Agosto Lilás, período dedicado à conscientização e ao enfrentamento da violência contra a mulher.
A iniciativa também reúne diferentes instituições que atuam no atendimento e na proteção das vítimas. A proposta é ampliar o acesso a informações sobre direitos, medidas protetivas e serviços disponíveis.
O lançamento será realizado no CCI Vila Marli, localizado na Rua Ismenia de Mattos Ribas, 65, na Vila Marli, em Taubaté.