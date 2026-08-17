A Taubaté Marathon será realizada no próximo domingo (23) com 3.000 atletas inscritos nas provas de 5K, 10K, 21K e 42K. O evento terá a primeira maratona de 42 quilômetros realizada no município.

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Entre os participantes, 1.632 são homens, o que representa 54,38% das inscrições, enquanto 1.368 são mulheres, correspondendo a 45,62% do total. A faixa etária com maior número de atletas é a de 30 a 49 anos, com 1.887 participantes, equivalente a 62,9% das inscrições.