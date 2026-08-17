A Taubaté Marathon será realizada no próximo domingo (23) com 3.000 atletas inscritos nas provas de 5K, 10K, 21K e 42K. O evento terá a primeira maratona de 42 quilômetros realizada no município.
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Entre os participantes, 1.632 são homens, o que representa 54,38% das inscrições, enquanto 1.368 são mulheres, correspondendo a 45,62% do total. A faixa etária com maior número de atletas é a de 30 a 49 anos, com 1.887 participantes, equivalente a 62,9% das inscrições.
A divisão por idade reúne 55 atletas entre 14 e 19 anos, 489 entre 20 e 29 anos, 960 entre 30 e 39 anos, 927 entre 40 e 49 anos, 387 entre 50 e 59 anos, 155 entre 60 e 69 anos e 27 participantes com 70 anos ou mais.
Taubaté Marathon terá quatro modalidades
A programação da Taubaté Marathon inclui percursos de 5K, 10K, 21K e 42K. A prova de 42 quilômetros marca a realização da primeira maratona da história de Taubaté.
O evento também integra esporte, circulação pela cidade e atividades relacionadas ao turismo esportivo. A presença dos atletas pode gerar movimentação em setores como hotéis, restaurantes, transporte e comércio.
Taubaté tem destaque em ranking de corridas
A realização da Taubaté Marathon ocorre em um município que vem ampliando sua participação no calendário de corridas de rua. Em 2026, Taubaté ficou em segundo lugar no Prêmio de Excelência FPA de Corrida de Rua, promovido pela FPA (Federação Paulista de Atletismo).
A categoria considera os municípios com maior número de provas realizadas na Região G do Estado de São Paulo.
As informações sobre inscrições, percursos e programação da Taubaté Marathon estão disponíveis no site oficial do evento: https://zbrevents.com.br/tau42k/