NILSON CARLOS DE AMORIM
Idade: 70
Data de falecimento: 17/08/2026
Velório:
OUTRAS CIDADES
Velório:
URBAM SALA 5 - 18/08/2026 das 08:00 às 12:00
Sepultamento:
CEMITÉRIO MUN. CONCEIÇÃO OUROS/MG - 18/08/2026 12:00
NEWTON ALEXO DA SILVA
Idade: 66
Data de falecimento: 17/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 18/08/2026 11:00
ADEMIR CORDEIRO DOS SANTOS
Idade: 66
Data de falecimento: 17/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 18/08/2026 10:00
ADELIA PEREIRA
Idade: 86
Data de falecimento: 17/08/2026
Velório:
URBAM SALA 5 - 17/08/2026 das 18:00 às 08:00
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 18/08/2026 08:00
ORCINO ANIBAL FERREIRA DA SILVA
Idade: 94
Data de falecimento: 16/08/2026
Velório:
OUTRAS CIDADES
Sepultamento:
CEMIT. DO CARMO I/ITAQUERA/SAO PAULO - 17/08/2026 17:00
CARLOS EDUARDO MELCHIOR
Idade: 71
Data de falecimento: 16/08/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CREMATORIO PARQUE DAS FLORES/SJC - 17/08/2026 17:00
SEBASTIAO DE PAULA CARNEIRO
Idade: 73
Data de falecimento: 17/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 17/08/2026 16:30
FATIMA APARECIDA GABRY
Idade: 47
Data de falecimento: 16/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 17/08/2026 16:00
CARLOS JOSE CESARE
Idade: 60
Data de falecimento: 17/08/2026
Velório:
URBAM SALA 3 - 17/08/2026 das 11:00 às 16:00
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 17/08/2026 16:00
CLAUDETE TEIXEIRA RAMALHO
Idade: 71
Data de falecimento: 16/08/2026
Velório:
URBAM SALA 2 - 17/08/2026 das 08:00 às 15:00
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 17/08/2026 15:00
DIVA SEVERINO DA SILVA
Idade: 67
Data de falecimento: 17/08/2026
Velório:
VELORIO DISTRITAL EUG. MELO/SJC SP
Sepultamento:
CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC - 17/08/2026 15:00
JOÃO BATISTA DA SILVA
Idade: 79
Data de falecimento: 17/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 17/08/2026 13:30
LUIZ CANDIDO DA SILVA
Idade: 86
Data de falecimento: 16/08/2026
Velório:
URBAM SALA 4 - 16/08/2026 das 20:00 às 13:30
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 17/08/2026 13:30
ELCIO FREITAS ESCOCARD
Idade: 87
Data de falecimento: 16/08/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP - 17/08/2026 13:00
VALMIR PEREZ CORREA
Idade: 93
Data de falecimento: 16/08/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 17/08/2026 13:00
MARIA ISAIR DE OLIVEIRA
Idade: 85
Data de falecimento: 16/08/2026
Velório:
URBAM SALA 5 - 17/08/2026 das 00:01 às 11:30
Sepultamento:
CEM. MUN. DE PARAISOPOLIS/MG - 17/08/2026 11:30
JOSÉ BENEDITO DA CRUZ
Idade: 74
Data de falecimento: 16/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 17/08/2026 10:30
LAUDINÉA SOUZA DE OLIVEIRA
Idade: 69
Data de falecimento: 16/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 17/08/2026 10:00
JOÃO PAULO DO NASCIMENTO
Idade: 46
Data de falecimento: 16/08/2026
Velório:
VELORIO DISTRITAL EUG. MELO/SJC SP
Sepultamento:
CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC - 17/08/2026 10:00
HELENA BATISTA DOS SANTOS
Idade: 2
Data de falecimento: 15/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 17/08/2026 09:00
HELOIZA BATISTA DOS SANTOS
Idade: 2
Data de falecimento: 15/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 17/08/2026 09:00
SARAH CRISTINA SILVA MARTINS DAS NEVES
Idade: 22
Data de falecimento: 16/08/2026
Velório:
IGREJ. EVANGELICA
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 17/08/2026 09:00