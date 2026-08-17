17 de agosto de 2026
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OBITUÁRIO

Nilson morre aos 70 anos; veja as notas de falecimento em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Pixabay
Nilson morre aos 70 anos; veja as notas de falecimento em SJC
Nilson morre aos 70 anos; veja as notas de falecimento em SJC

NILSON CARLOS DE AMORIM

Idade: 70
Data de falecimento: 17/08/2026

Velório:
OUTRAS CIDADES

Sepultamento:
CEMITERIO MUN. PIO XII/CRUZEIRO/SP - 18/08/2026 14:00

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MIRIAN ALVES PEREIRA

Idade: 89
Data de falecimento: 15/08/2026

Velório:
URBAM SALA 5 - 18/08/2026 das 08:00 às 12:00

Sepultamento:
CEMITÉRIO MUN. CONCEIÇÃO OUROS/MG - 18/08/2026 12:00

NEWTON ALEXO DA SILVA

Idade: 66
Data de falecimento: 17/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 18/08/2026 11:00

ADEMIR CORDEIRO DOS SANTOS

Idade: 66
Data de falecimento: 17/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 18/08/2026 10:00

ADELIA PEREIRA

Idade: 86
Data de falecimento: 17/08/2026

Velório:
URBAM SALA 5 - 17/08/2026 das 18:00 às 08:00

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 18/08/2026 08:00

ORCINO ANIBAL FERREIRA DA SILVA

Idade: 94
Data de falecimento: 16/08/2026

Velório:
OUTRAS CIDADES

Sepultamento:
CEMIT. DO CARMO I/ITAQUERA/SAO PAULO - 17/08/2026 17:00

CARLOS EDUARDO MELCHIOR

Idade: 71
Data de falecimento: 16/08/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CREMATORIO PARQUE DAS FLORES/SJC - 17/08/2026 17:00

SEBASTIAO DE PAULA CARNEIRO

Idade: 73
Data de falecimento: 17/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 17/08/2026 16:30

FATIMA APARECIDA GABRY

Idade: 47
Data de falecimento: 16/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 17/08/2026 16:00

CARLOS JOSE CESARE

Idade: 60
Data de falecimento: 17/08/2026

Velório:
URBAM SALA 3 - 17/08/2026 das 11:00 às 16:00

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 17/08/2026 16:00

CLAUDETE TEIXEIRA RAMALHO

Idade: 71
Data de falecimento: 16/08/2026

Velório:
URBAM SALA 2 - 17/08/2026 das 08:00 às 15:00

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 17/08/2026 15:00

DIVA SEVERINO DA SILVA

Idade: 67
Data de falecimento: 17/08/2026

Velório:
VELORIO DISTRITAL EUG. MELO/SJC SP

Sepultamento:
CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC - 17/08/2026 15:00

JOÃO BATISTA DA SILVA

Idade: 79
Data de falecimento: 17/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 17/08/2026 13:30

LUIZ CANDIDO DA SILVA

Idade: 86
Data de falecimento: 16/08/2026

Velório:
URBAM SALA 4 - 16/08/2026 das 20:00 às 13:30

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 17/08/2026 13:30

ELCIO FREITAS ESCOCARD

Idade: 87
Data de falecimento: 16/08/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP - 17/08/2026 13:00

VALMIR PEREZ CORREA

Idade: 93
Data de falecimento: 16/08/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 17/08/2026 13:00

MARIA ISAIR DE OLIVEIRA

Idade: 85
Data de falecimento: 16/08/2026

Velório:
URBAM SALA 5 - 17/08/2026 das 00:01 às 11:30

Sepultamento:
CEM. MUN. DE PARAISOPOLIS/MG - 17/08/2026 11:30

JOSÉ BENEDITO DA CRUZ

Idade: 74
Data de falecimento: 16/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 17/08/2026 10:30

LAUDINÉA SOUZA DE OLIVEIRA

Idade: 69
Data de falecimento: 16/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 17/08/2026 10:00

JOÃO PAULO DO NASCIMENTO

Idade: 46
Data de falecimento: 16/08/2026

Velório:
VELORIO DISTRITAL EUG. MELO/SJC SP

Sepultamento:
CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC - 17/08/2026 10:00

HELENA BATISTA DOS SANTOS

Idade: 2
Data de falecimento: 15/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 17/08/2026 09:00

HELOIZA BATISTA DOS SANTOS

Idade: 2
Data de falecimento: 15/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 17/08/2026 09:00

SARAH CRISTINA SILVA MARTINS DAS NEVES

Idade: 22
Data de falecimento: 16/08/2026

Velório:
IGREJ. EVANGELICA

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 17/08/2026 09:00

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