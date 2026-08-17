Familiares de Pedro Henrique da Silva Rodrigues, de 16 anos, baleado na cabeça durante um ataque a tiros em Caçapava Velha, estão mobilizando uma corrente de oração pela recuperação do adolescente.

Em uma publicação nas redes sociais nesta segunda-feira (17), uma tia de Pedro informou que o quadro de saúde do jovem ainda é gravíssimo e que ele continua lutando pela vida.

“Continuem orando pelo Pedro”, pediu a familiar na mensagem.