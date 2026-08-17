Familiares de Pedro Henrique da Silva Rodrigues, de 16 anos, baleado na cabeça durante um ataque a tiros em Caçapava Velha, estão mobilizando uma corrente de oração pela recuperação do adolescente.
Em uma publicação nas redes sociais nesta segunda-feira (17), uma tia de Pedro informou que o quadro de saúde do jovem ainda é gravíssimo e que ele continua lutando pela vida.
“Continuem orando pelo Pedro”, pediu a familiar na mensagem.
Além das orações pelo adolescente, a família também pediu apoio espiritual para a mãe dele, Letícia, para o pai, João, e para todos os familiares que acompanham o jovem neste momento.
Na publicação, a tia afirma que a família vive dias difíceis, mas mantém a esperança na recuperação de Pedro.
"Pedro, continue lutando. Você é muito amado e estamos aqui esperando por você”, escreveu.
A mensagem também destaca a fé da família e a esperança de que o adolescente possa superar o estado grave.
Adolescente foi atingido na cabeça
Pedro Henrique foi baleado na noite de domingo (16), durante um ataque ocorrido na rua José Henrique, em Caçapava Velha.
Segundo o boletim de ocorrência, indivíduos que estavam em um veículo efetuaram diversos disparos contra um grupo de pessoas que se encontrava na rua.
Durante os tiros, duas pessoas correram para dentro de uma residência tentando se proteger. Pedro, que estava no imóvel, teria saído para verificar o que estava acontecendo e acabou atingido por um disparo na região da cabeça.
Ele foi socorrido e encaminhado para atendimento médico.
Outras duas pessoas também ficaram feridas. Ederson Murilo dos Santos Faria, de 22 anos, foi atingido no braço e na perna, enquanto João Gabriel de Oliveira Silva Pedrosa, de 21 anos, sofreu um ferimento de raspão na região da nádega.
Polícia investiga ataque
Uma das vítimas informou aos policiais conhecer os possíveis autores dos disparos e indicou três pessoas que, segundo seu relato, teriam participado da ação. As informações ainda serão apuradas pela Polícia Civil.
Um projétil foi apreendido no local para auxiliar nas investigações.
O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Polícia de Caçapava.