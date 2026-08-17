Com aporte financeiro do governo estadual, a Prefeitura de Taubaté irá contratar uma empresa que ficará responsável por elaborar projetos executivos para a execução de intervenções nas bacias hidrográficas dos córregos do Judeu e do Convento Velho, que costumam registrar episódios de enchentes e inundações.

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A concorrência prevê um custo de até R$ 1,546 milhão, dos quais R$ 1,41 milhão viria do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos) e R$ 156 mil da Prefeitura. As propostas serão abertas dia 23 de setembro. A empresa vencedora da licitação terá 10 meses para concluir o serviço.