Depois de uma trajetória de 16 anos no Congresso Nacional, chega o momento de seguir por um novo caminho. Novo porque nunca disputei uma vaga para a Assembleia Legislativa de São Paulo e essa passar a ser minha nova meta a partir de agora. Ao mesmo tempo, é um caminho de continuidade, porque meu compromisso permanece o mesmo: lutar para dar voz, dignidade e oportunidades às pessoas.

Minha causa nunca foi só minha. Ela foi construída com muitas pessoas que, durante muito tempo, não tiveram voz, espaço ou oportunidades, mas que acreditaram em mim. Uma mulher que perdeu os movimentos do pescoço para baixo, mas nunca perdeu a vontade de trabalhar, de lutar e de fazer acontecer.

Minha luta pela inclusão, pela acessibilidade, pelos direitos das pessoas com deficiência e com doenças raras, pelo respeito à diversidade humana e por políticas públicas capazes de melhorar a vida dos brasileiros continua mais forte do que nunca.