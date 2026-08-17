A Prefeitura de São José dos Campos espera arrecadar R$ 50 milhões com a abertura de um programa de anistia de juros e multas para contribuintes com dívidas relacionadas ao ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza).

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Segundo a Prefeitura, a estimativa corresponde a 3% do valor total da dívida ativa referente ao ISSQN, que é de R$ 1,7 bilhão - esse valor é devido ao município por 139 mil contribuintes.