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MÚSICA

Evento gratuito em SJC tem escolas de samba e gastronomia

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Paulo Amaral/FCCR
Escolas de samba joseense se apresentarão gratuitamente no Parque da Cidade
Escolas de samba joseense se apresentarão gratuitamente no Parque da Cidade

São José dos Campos recebe a primeira edição do projeto Encontro de Pavilhões. O evento será realizado no sábado (22), a partir das 12h, e reunirá escolas de samba da cidade com apresentações musicais e gastronomia no Parque da Cidade.

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A proposta é reunir as escolas de samba durante o ano, valorizar as tradições do samba e promover a integração entre as comunidades, além de preparar o público e os integrantes para o Carnaval do ano seguinte.

Para o primeiro encontro, a escola de samba Balaioo é a convidada. Também participam integrantes das escolas Estrela de Prata, Acadêmicos do Santa Cruz, Raízes Jovens do Campo dos Alemães e Sol Nascente.

O evento é gratuito e aberto a todos os públicos.

O Parque da Cidade fica na avenida Olivo Gomes, nº 100, no bairro Santana, em São José dos Campos.

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