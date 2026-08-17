São José dos Campos recebe a primeira edição do projeto Encontro de Pavilhões. O evento será realizado no sábado (22), a partir das 12h, e reunirá escolas de samba da cidade com apresentações musicais e gastronomia no Parque da Cidade.
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A proposta é reunir as escolas de samba durante o ano, valorizar as tradições do samba e promover a integração entre as comunidades, além de preparar o público e os integrantes para o Carnaval do ano seguinte.
Para o primeiro encontro, a escola de samba Balaioo é a convidada. Também participam integrantes das escolas Estrela de Prata, Acadêmicos do Santa Cruz, Raízes Jovens do Campo dos Alemães e Sol Nascente.
O evento é gratuito e aberto a todos os públicos.
O Parque da Cidade fica na avenida Olivo Gomes, nº 100, no bairro Santana, em São José dos Campos.