A morte de Maurinho, de 50 anos, após um acidente de moto na Rodovia Paulo Virgínio (SP-171), em Guaratinguetá, provocou comoção entre familiares, amigos e pessoas que conviviam com ele.

O acidente aconteceu na tarde deste domingo (16), por volta das 13h25, na altura do km 11 da rodovia, no sentido Rocinha.

Segundo as informações da ocorrência, Maurinho conduzia uma motocicleta quando se envolveu em uma colisão com um carro de passeio.