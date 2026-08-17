A morte de Maurinho, de 50 anos, após um acidente de moto na Rodovia Paulo Virgínio (SP-171), em Guaratinguetá, provocou comoção entre familiares, amigos e pessoas que conviviam com ele.
O acidente aconteceu na tarde deste domingo (16), por volta das 13h25, na altura do km 11 da rodovia, no sentido Rocinha.
Segundo as informações da ocorrência, Maurinho conduzia uma motocicleta quando se envolveu em uma colisão com um carro de passeio.
Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para o atendimento, mas a morte do motociclista foi constatada ainda no local.
Uma das faixas da rodovia precisou permanecer interditada por aproximadamente quatro horas para o trabalho das equipes de emergência e a limpeza da pista. Apesar da interdição parcial, não houve registro de congestionamento significativo no trecho.
As circunstâncias e as causas da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades.
Amigos lamentam a perda
Após a confirmação da morte, diversas mensagens de despedida começaram a ser publicadas nas redes sociais.
Maurinho foi lembrado por pessoas próximas como um homem alegre, brincalhão e muito querido.
“Um homem incrível. Sentiremos sua falta, tio Maurinho", escreveu uma sobrinha.
Em outra homenagem, um amigo destacou a fé da vítima e desejou conforto aos familiares. Também houve quem recordasse especialmente a alegria e as brincadeiras de Maurinho no convívio com os amigos.
Uma nota de pesar divulgada nas redes sociais o descreveu como um “homem de fé, coração generoso e sorriso marcante”, ressaltando que sua presença será lembrada com carinho, gratidão e saudade.