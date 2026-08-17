A morte de Bruna Santana Billa, aos 30 anos, provocou uma onda de homenagens e mensagens de despedida em Caraguatatuba, no Litoral Norte. Bruna morreu neste domingo (16).

Nas redes sociais, familiares, amigos, antigos professores e pessoas que fizeram parte da trajetória de Bruna manifestaram surpresa e tristeza com a notícia.

Uma amiga relembrou a infância vivida ao lado dela e afirmou ainda estar em choque com a perda. Outra pessoa, que se identificou como ex-aluna, também lamentou a morte. Um ex-professor publicou uma mensagem prestando solidariedade aos familiares e amigos.