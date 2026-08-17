A morte de Bruna Santana Billa, aos 30 anos, provocou uma onda de homenagens e mensagens de despedida em Caraguatatuba, no Litoral Norte. Bruna morreu neste domingo (16).
Nas redes sociais, familiares, amigos, antigos professores e pessoas que fizeram parte da trajetória de Bruna manifestaram surpresa e tristeza com a notícia.
Uma amiga relembrou a infância vivida ao lado dela e afirmou ainda estar em choque com a perda. Outra pessoa, que se identificou como ex-aluna, também lamentou a morte. Um ex-professor publicou uma mensagem prestando solidariedade aos familiares e amigos.
Entre as homenagens, uma jovem descreveu Bruna como uma “madrasta/amiga incrível”, enquanto outra amiga recordou o último abraço entre as duas antes da despedida.
As manifestações também citaram familiares de Bruna, demonstrando solidariedade especialmente aos pais, pessoas próximas e à pequena Olívia.
Velório em Caraguatatuba
De acordo com as informações divulgadas pela família, a despedida de Bruna acontece nesta segunda-feira (17), no Cemitério Municipal Recanto das Flores, no bairro Indaiá, em Caraguatatuba.
O velório está previsto para ocorrer até às 14h.
Na homenagem divulgada para comunicar a despedida, Bruna foi lembrada pela força e pela compaixão, características que, segundo a mensagem, marcaram a vida das pessoas que conviveram com ela.
A causa da morte não foi informada nas publicações disponibilizadas até o momento.