17 de agosto de 2026
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MORTE

Adeus, Bruna: morte aos 30 anos comove familiares na região

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Bruna Santana Billa
Bruna Santana Billa

A morte de Bruna Santana Billa, aos 30 anos, provocou uma onda de homenagens e mensagens de despedida em Caraguatatuba, no Litoral Norte. Bruna morreu neste domingo (16). 

Nas redes sociais, familiares, amigos, antigos professores e pessoas que fizeram parte da trajetória de Bruna manifestaram surpresa e tristeza com a notícia.

Uma amiga relembrou a infância vivida ao lado dela e afirmou ainda estar em choque com a perda. Outra pessoa, que se identificou como ex-aluna, também lamentou a morte. Um ex-professor publicou uma mensagem prestando solidariedade aos familiares e amigos.

Entre as homenagens, uma jovem descreveu Bruna como uma “madrasta/amiga incrível”, enquanto outra amiga recordou o último abraço entre as duas antes da despedida.

As manifestações também citaram familiares de Bruna, demonstrando solidariedade especialmente aos pais, pessoas próximas e à pequena Olívia.

Velório em Caraguatatuba

De acordo com as informações divulgadas pela família, a despedida de Bruna acontece nesta segunda-feira (17), no Cemitério Municipal Recanto das Flores, no bairro Indaiá, em Caraguatatuba.

O velório está previsto para ocorrer até às 14h.

Na homenagem divulgada para comunicar a despedida, Bruna foi lembrada pela força e pela compaixão, características que, segundo a mensagem, marcaram a vida das pessoas que conviveram com ela.

A causa da morte não foi informada nas publicações disponibilizadas até o momento.

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