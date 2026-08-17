Uma carreta pegou fogo na Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, por volta das 11h40 desta segunda-feira (17), no km 44, no trecho de Canas.
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O Corpo de Bombeiros foi acionado. No local, a equipe constatou que o fogo havia atingido a carga de produtos recicláveis transportada na caçamba.
Não houve feridos.
Após o rescaldo, o local foi deixado em segurança para as providências da Polícia Rodoviária Federal.