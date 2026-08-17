17 de agosto de 2026
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Carreta pega fogo na Dutra e mobiliza Corpo de Bombeiros no Vale

Por Da redação | Canas
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução/ Folha Valle
Carreta em chamas na Via Dutra
Carreta em chamas na Via Dutra

Uma carreta pegou fogo na Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, por volta das 11h40 desta segunda-feira (17), no km 44, no trecho de Canas.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado. No local, a equipe constatou que o fogo havia atingido a carga de produtos recicláveis transportada na caçamba.

Não houve feridos.

Após o rescaldo, o local foi deixado em segurança para as providências da Polícia Rodoviária Federal.

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