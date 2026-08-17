O motociclista Ronaldo da Silva, de 43 anos, morreu no sábado (15) após colidir com um ônibus da frota de transporte público, no bairro Alto da Ponte, em São José dos Campos. O acidente ocorreu por volta das 6h35, na avenida Rui Barbosa.

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Segundo o relato do motorista à polícia, enquanto realizava uma parada durante uma manobra de conversão para acessar a Rodovia Monteiro Lobato (SP-050), Ronaldo, que conduzia uma Yamaha Factor YBR 125 ED, trafegava no sentido centro e atingiu a lateral dianteira direita do ônibus, mais precisamente na região próxima ao para-choque e ao conjunto óptico frontal.