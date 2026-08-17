17 de agosto de 2026
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CHOQUE CONTRA ÔNIBUS

Adeus, Ronaldo: quem é motociclista morto após acidente em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Motociclista morreu após acidente na avenida Rui Barbosa
Motociclista morreu após acidente na avenida Rui Barbosa

O motociclista Ronaldo da Silva, de 43 anos, morreu no sábado (15) após colidir com um ônibus da frota de transporte público, no bairro Alto da Ponte, em São José dos Campos. O acidente ocorreu por volta das 6h35, na avenida Rui Barbosa.

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Segundo o relato do motorista à polícia, enquanto realizava uma parada durante uma manobra de conversão para acessar a Rodovia Monteiro Lobato (SP-050), Ronaldo, que conduzia uma Yamaha Factor YBR 125 ED, trafegava no sentido centro e atingiu a lateral dianteira direita do ônibus, mais precisamente na região próxima ao para-choque e ao conjunto óptico frontal.

Ele foi socorrido com vida, apresentava lesões visíveis, especialmente no joelho esquerdo, mas não resistiu e morreu no Hospital da Vila em decorrência dos ferimentos.

O cobrador do coletivo informou à polícia que observou o painel da motocicleta travado em uma indicação próxima de 80 a 90 km/h. Ele ressaltou, contudo, que não sabia afirmar se a marcação correspondia à velocidade efetivamente desenvolvida pelo veículo antes do acidente ou se havia sido resultado do impacto da colisão.

A motocicleta foi recolhida administrativamente pela Polícia Militar devido a irregularidades administrativas. Ambos os veículos passarão por perícia técnica.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e segue sob investigação.

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