17 de agosto de 2026
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MANDADO DE PRISÃO

Procurada por crime contra idoso em Piracicaba é pega na RMVale

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Imagem ilustrativa
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Uma mulher de 46 anos, identificada pelas iniciais C.P.R., foi presa em São Sebastião após ser abordada pela GCM (Guarda Civil Municipal). Ela tinha um mandado de prisão em aberto por se apropriar de bens de um idoso.

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A prisão ocorreu na madrugada de sexta-feira (14), quando os agentes atenderam a uma ocorrência de briga envolvendo quatro pessoas. Durante consulta aos sistemas policiais, os agentes constataram que ela era procurada pela Justiça, em razão de um mandado expedido em Piracicaba.

Diante dos fatos, a suspeita permaneceu presa à disposição da Justiça.

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