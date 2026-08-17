17 de agosto de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Namorada busca ajuda no Exército após ameaça de morte no Vale

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/P
Homem é preso por ameaçar namorada de morte em Pindamonhangaba
Homem é preso por ameaçar namorada de morte em Pindamonhangaba

Um homem com antecedente por latrocínio foi preso por violência doméstica e ameaça em Pindamonhangaba. A ocorrência foi registrada no domingo (15), na rua São João Bosco, no bairro Santana.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A vítima, namorada do agressor, fugiu após uma discussão e se abrigou junto à guarda da vila militar do Exército ao sofrer ameaças de morte.

Os militares mantiveram o homem detido até a chegada da Polícia Militar, que o conduziu à delegacia local, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários