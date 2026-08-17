Um homem com antecedente por latrocínio foi preso por violência doméstica e ameaça em Pindamonhangaba. A ocorrência foi registrada no domingo (15), na rua São João Bosco, no bairro Santana.

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A vítima, namorada do agressor, fugiu após uma discussão e se abrigou junto à guarda da vila militar do Exército ao sofrer ameaças de morte.