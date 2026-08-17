17 de agosto de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é detido após dar soco no olho de mulher em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Homem deu um soco no olho de uma mulher durante uma discussão
Homem deu um soco no olho de uma mulher durante uma discussão

Um homem foi preso após dar um soco no olho esquerdo de uma mulher na avenida Barranco, no bairro Parque Aeroporto, em Taubaté.

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A polícia foi acionada às 1h03 de domingo (15) para atender a uma ocorrência de violência doméstica e localizou a vítima com uma lesão visível decorrente da agressão.

Segundo o relato, uma discussão entre o casal evoluiu para agressões físicas. Ambos foram ouvidos na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), e o agressor permanece à disposição da Justiça.

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