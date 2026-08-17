Um homem foi preso após dar um soco no olho esquerdo de uma mulher na avenida Barranco, no bairro Parque Aeroporto, em Taubaté.

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A polícia foi acionada às 1h03 de domingo (15) para atender a uma ocorrência de violência doméstica e localizou a vítima com uma lesão visível decorrente da agressão.