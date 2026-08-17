17 de agosto de 2026
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Homem é preso por invadir e tentar furtar residência em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Suspeito pretendia levar sucos e produtos de limpeza
Suspeito pretendia levar sucos e produtos de limpeza

Um homem foi preso após uma tentativa de furto a uma residência na rua José Vicente de Barros, no bairro Parque Santo Antônio, em Taubaté. A ocorrência foi registrada no sábado (15), por volta das 19h30.

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Segundo a polícia, o suspeito invadiu o imóvel e tentou fugir pulando muros de residências vizinhas ao perceber a presença do proprietário, mas foi detido pelo morador.

Ele havia acessado a casa por meio de escalada e pretendia levar caixas de suco e produtos de limpeza, que já estavam separados, quando foi surpreendido.

A polícia foi acionada, e o homem foi preso em flagrante por furto qualificado. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

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